بالصور.. افتتاح مدرستين بالبحيرة بتكلفة 17 مليون جنيه
بالصور.. افتتاح مدرستين بالبحيرة بتكلفة 17 مليون جنيه
02:03 م السبت 07 أكتوبر 2017
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البحيرة – أحمد نصرة:
افتتحت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، اليوم السبت، مدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الأساسي، بأبو المطامير، بتكلفة إجمالية ١٠ مليون و٦٠٠ ألف جنيها، وتضم ٣٣ فصلاً بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي وتستوعب ١٢٦٠ تلميذًا وتلميذة.
كما افتتحت مدرسة النوبارية الثانوية بنات، المقامة على مساحة 8 آلاف متر بعدد ٢٥ فصلاً خلاف معامل الحاسب الآلي، بتكلفة إجمالية ١٦ مليون و٣٠٠ ألف جنيه.
وتفقدت المحافظ فصول وأقسام المدرستين، مؤكدة على تقديم كل أوجه الدعم لتطوير المدراس والمنظومة التعليمية بنطاق المحافظة، والتنسيق مع مديرية التربية والتعليم للتوسع في إنشاء المدارس، وخاصة بالمناطق النائية.
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