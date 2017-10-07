وضع حجر أساس لمدرستين "اليابانية 2" والمتفوقين في العيد القومي للسويس

السويس- حسام الدين أحمد:

قالت المهندسة فاتن الشامي مدير المكتب الفني لمحافظة السويس، إن المحافظة سوف تشهد في أكتوبر الجاري افتتاح ووضع حجر أساس لعدة مشروعات خدمية وتنموية لأهالي المدينة.

وأشارت "الشامي" في تصريحات لـ"مصراوي"، اليوم السبت، إلى أن تلك المشروعات سيتم افتتاحها بالتزامن مع احتفال السويس بالذكرى 44 لانتصار المقاومة الشعبية على قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت مدير المكتب الفني، أن اللواء أحمد حامد، محافظ السويس استعرض جدول المشروعات والمنشآت التي سيتم افتتاحها، وأولها افتتاح مسجد عمرو بن العاص بكبريت البحارة بحي الجناين والمركز الثقافي الإسلامي بمسجد بدر، يوم الجمعة 20 أكتوبر.

كما سيتم افتتاح مدرسة عقبة بن نافع بحي عتاقة والمدرسة اليابانية بمدينة السلام 1 بحي فيصل ومدرسة محمد علي زين الدين للتعليم الأساسي ومدرسة سمير الجمل بحي عتاقة، وفرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بالسويس ومدرسة عرب الشط بحي الجناين.

وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى ذلك سيتم وضع حجر الأساس لمدرستين للمتفوقين بمدينتي السلام 1 و2 والمدرسة اليابانية بمدينة السلام 2 بالإضافة إلى افتتاح مصنع تدوير القمامة بعد التطوير وافتتاح ميدان الأربعين بعد تطويره.

وقالت إن مجال الطرق سوف يشهد وضع حجر أساس لمشروع تطوير ورصف طريق "السويس- جنيفة" بطول 35 كيلومتر وطريق "109 – وصلة النفق" وطريق القاهرة - السويس بطول 10 كيلومترات وطريق العوايد بطول 4.2 كيلومتر، ووضع حجر أساس 3، بطريق السويس – القاهرة، وبوابة السويس عند الكيلو 103 وبوابة كمين سوميد، بطريق "السويس – السخنة".

كما سيتم افتتاح مستشفى النساء والتوليد ومبنى الأشعة، حيث تم تزويدها بجهاز الرنين والأشعة المقطعية وتفتيت الحصوات ومركز تخصصي للأطفال، كذلك سيتم وضع حجر الأساس للمجمع الطبي التخصصي بالإضافة إلى افتتاح مشروع الصرف الصحي بقرية كبريت وجنيفة ومحطة المعالجة بكبريت ومحطة صرف قريتي "فريد طحيمر والجوهري" ومحطة مياه غرب النفق ومحطة مياه رفع مدينة السلام وتطوير حديقة الخالدين وحديقة الطفل بقرية العمدة بالإضافة إلى رفع كفاءة باقي حدائق المحافظة.