افتتاح أعمال المؤتمر المصري الصيني الدولي الثاني بجامعة بنها.. غدًا

القليوبية - أسامة علاء الدين:

تبدأ صباح غد الأحد، أعمال المؤتمر المصري الصيني الدولي الثاني، والذي تستضيفه جامعة بنها، ويستمر على مدى ثلاثة أيام.

ويناقش المؤتمر 115 بحثًا علميًا، وعددًا من الموضوعات العلمية والبحثية والتعليمية، وفي مقدمتها تطور العلوم الزراعية، ومشكلات الطاقة والمياه والعديد من الموضوعات الهندسية ومجالات العلوم البيطرية.

كما يناقش المؤتمر، إسهام الصين في تطوير البرامج الدراسية والبحثية المشتركة بين البلدين.

يشارك في أعمال المؤتمر 10 جامعات صينية، بوفد مكون من 50 من رؤساء ونواب وأساتذة.

كما يشارك في المؤتمر عدد من أساتذة وعلماء الجامعات المصرية والمراكز البحثية، بالإضافة إلى عمداء الكليات، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها.