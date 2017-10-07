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محافظ سوهاج: تطوير مدرسة ووحدتين صحيتين في جرجا

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مصراوي Masrawy

محافظ سوهاج: تطوير مدرسة ووحدتين صحيتين في جرجا

01:51 م السبت 07 أكتوبر 2017

محافظ سوهاج: تطوير مدرسة ووحدتين صحيتين في جرجا

أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إنه جرى الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من المنشآت الخدمية والمباني الحكومية بقريتي القرعان والطود بمركز جرجا، وذلك وفقًا لبروتوكول التعاون الذي وُقّع بالتعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية وبنك القاهرة.

وأوضح المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أنه بالتعاون بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا وإحدى الجمعيات الأهلية وبنك القاهرة، جرى الانتهاء من أعمال التطوير الشامل لمدرسة القرعان الابتدائية، وتطوير 2 وحدة صحية بالقرعان والطود، وتزويدهم بعدد من الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة وتنفيذ خط مياه رئيسي بطول 2600 متر، وتدريب 14 شابًا وفتاة على الحرف المختلفة، وتسليم كل متدرب شنطة عدة، بالإضافة إلى تطوير عدد 37 منزلاً وتركيب عدد 200 وصلة مياه وتنظيم قافلتين طبيتين بدائرة الوحدة.

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