بالصور.. محافظ بورسعيد و"البدوي" يزيحان الستار عن تمثال "سعد زغلول"

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أزاح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، اليوم السبت، الستار عن تمثال الزعيم الراحل سعد زغلول بحي العرب، ضمن احتفالات المحافظة بالذكرى الـ44 لانتصارات أكتوبر عام 1973، والذي صممه دكتور عصام درويش بكلية الفنون بالزمالك جامعة حلوان.

كما افتتح "المحافظ والبدوي" حديقة سعد زغلول بحي العرب بعد تطويرها بتكلفة قاربت 3 ملايين و100 ألف جنيه، وما بها من جدارية علي شكل بوابة للفنان طارق الكومي مدير متحف محمود مختار، وجدارية على شكل كتب تحكي عن نقاط مضيئة في تاريخ بورسعيد، للمهندسة لميس عبد المتعال نقيب مهندسي الديكور .



وأقيم على هامش الافتتاح عروض وفقراء فنية لفرق الفنون الشعبية والسمسمية في حضور عدد من أبطال حرب أكتوبر، من بينهم أبطال معركة رأس العش، وقيادات تنفيذية وسياسية وشعبية.

من جنبها، قالت المهندسة وفاء يعقوب، رئيس حي العرب إن عملية التطوير شملت إنشاء كشك للموسيقي لإقامة الحفلات، وزرع النجيلة والمزهرات، وقاعدة لحمل تمثال الزعيم سعد زغلول، وبوابة وتوسعة ورصف الشوارع المحيطة من جميع الجوانب، ورصيف محيط بالحديقة وتبليطه بالانترلوك، وباركنج للسيارات، وعمل مشايات مؤدية لجميع الشوارع المحيطة بالخرسانة المطبوعة، وعمل ستة مداخل وزراعة نباتات أسوار من نباتات الدورنتا والهيبسكس والانتانا كمارا.