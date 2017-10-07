السفارة الأمريكية بالسعودية تحذر رعاياها بعد تقارير عن إحباط هجوم في جدة

القاهرة – (مصراوي):

حذرت السفارة الأمريكية في السعودية، المواطنين الأمريكيين مطالبة إياهم بتوخي الحذر في المنطقة المحيطة بقصر السلام في جدة يوم السبت بعد تقارير على وسائل الإعلام عن وقوع هجوم هناك.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء، السبت، أن تقارير غير مؤكدة أفادت بأن قوات الأمن أحبطت هجوما قرب قصر الملك مما أسفر عن مقتل المهاجم وعدد من الحراس.

ولم تصدر الحكومة السعودية بيانا رسميا يؤكد الواقعة.