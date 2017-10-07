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السفارة الأمريكية بالسعودية تحذر رعاياها بعد تقارير عن إحباط هجوم في جدة

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مصراوي Masrawy

السفارة الأمريكية بالسعودية تحذر رعاياها بعد تقارير عن إحباط هجوم في جدة

02:01 م السبت 07 أكتوبر 2017

السفارة الأمريكية بالسعودية تحذر رعاياها بعد تقارير عن إحباط هجوم في جدة

السفارة الأمريكية بالسعودية

القاهرة – (مصراوي):

حذرت السفارة الأمريكية في ، المواطنين الأمريكيين مطالبة إياهم بتوخي الحذر في المنطقة المحيطة بقصر السلام في جدة يوم السبت بعد تقارير على وسائل الإعلام عن وقوع هجوم هناك.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء، السبت، أن تقارير غير مؤكدة أفادت بأن قوات الأمن أحبطت هجوما قرب قصر الملك مما أسفر عن مقتل المهاجم وعدد من الحراس.

ولم تصدر السعودية بيانا رسميا يؤكد الواقعة.

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مصراوي Masrawy

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