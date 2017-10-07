6 نجوم مهدّدون بالغياب عن مونديال روسيا 2018

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تدخل تصفيات كأس العالم المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، مرحلة الحسم وبدأت ملامح الفرق المتأهلة إلى كأس العالم تضح شيئًا فشيء.

وتعاني العديد من المنتخبات التي يصنفها الكثيرون وفقًا لتاريخها الكبيرة مع كرة القدم من خطر الغياب عن المونديال، وبالتالي حرمان عشاق كرة القدم من متابعة بعض النجوم خلال العرس الكروي الذي يأتي كل 4 سنوات.

واستعرضت صحيفة «ماركا» الإسبانية أبرز 6 نجوم مهددون بالغياب عن مونديال روسيا الصيف المقبل في السطور التالية كالأتي:

1- أرين روبين (هولندا)

تحتل هولندا المركز الثالث في مجموعتها خلف كل من فرنسا والسويد، وباتت الطواحين مهددة بقوة بالغياب عن المونديال، كما غابت عن اليورو الأخير الذي أُقيم في فرنسا في صيف عام 2016.

2- كريستيانو رونالدو (البرتغال)

بات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم مهددًا بالغياب عن المونديال في ظل تصدر سويسرا المجموعة بالعلامة الكاملة، وبات لزامًا على البرتغال تحقيق الفوز في آخر مباراتين ومن بينهما سويسرا لعدم الغياب عن روسيا.

3- جاريث بيل (ويلز)

تتصدر صربيا المجموعة برصيد 18 نقطة بينما تتواجد ويلز في المركز الثاني برصيد 17 نقطة مقابل 16 نقطة لأيرلندا في المركز الثالث.

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وباتت صربيا قريبة للغاية من حجز بطاقة التأهل المباشرة إلى المونديال في ظل استقبالها في الجولة الأخيرة جورجيا المتواضعة، وستخوض ويلز مباراة مصيرية أمام أيرلندا في كارديف لحسم هوية الفريق الذي سيصل إلى الملحق مما يعرض بيل لخطر كبير للغياب عن المونديال.

4- لوكا مودريتش (كرواتيا)

بات الخطر يحوم حول المنتخب الكرواتي عقب تعادله المخيب للآمال أمس مع فنلندا وفقدانها صدارة المجموعة لصالح أيسلندا الني حققت فوز مفاجئ على ملعب تركيا.

وبات لزامًا على كرواتيا تحقيق الانتصار في الجولة الأخيرة على أوكرانيا في كييف بالذات للوصول إلى الملحق على أقل تقدير.

5- جيانلويجي بوفون (إيطاليا)

فقدت إيطاليا رسميًا فرصة التأهل المباشر إلى المونديال لصالح إسبانيا، وبات الأزوري بحاجة إلى تخطي الملحق للوصول إلى روسيا.

6- ليونيل ميسي (الأرجنتين)

تعادلت الأرجنتين على ملعبها في الجولة الماضية أمام بيرو لتحتل بالتالي المركز السادس في التصفيات وهو مركز يضعها خارح المونديال.

وبات على رفاق ليونيل ميسي تحقيق الفوز في الجولة الأخيرة خارج ميدانهم على الإكوادور العنيدة أو تحقيق التعادل وانتظار نتائج الأخرين لتفادي خطر الغياب عن المونديال.