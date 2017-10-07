بعد صافرات الاستهجان ضد بيكيه.. إيسكو: «هو من وضع نفسه في هذا الموقف»

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تعرض مدافع برشلونة جيرارد بيكيه، لصافرات الاستهجان في كل مرة لمس فيها الكرة خلال مباراة منتخب إسبانيا أمام ألبانيا، في المباراة التي انتهت بفوز لاروخا بثلاثية نظيفة، وضمنت بالتالي مشاركتها في مونديال روسيا 2018.

وقال إيسكو، تعليقًا على هذا الأمر أن بيكيه هو من وضع نفسه في هذا الموقف، وذلك حسبما نقلت صحيفة «ماركا» الإسبانية.

وأضاف «إيسكو» أن الجميع يدرك أهمية تواجد بيكيه في خط دفاع المنتخب الإسباني خاصة أنه يتواجد في المنتخب منذ نحو 15 عامًا واظهر ولاءه الكامل خلال تلك السنوات للقميص الذي يرتديه.

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وأشار إيسكو إلى حق الجماهير في الإعراب عن رأيها بالصورة التي تراها ملائمة، وذلك بعدما أعرب بيكيه عن دعمه لانفصال كتالونيا عن إسبانيا.

وعن رأيه إزاء هذا الأمر، قال إيسكو إن الأمر يبدو معقدًا للغاية عند ربط الرياضة بالسياسة، مشيرًا إلى ما تمر به إسبانيا في الوقت الحالي عار كبير على البلاد.