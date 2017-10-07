أخبار عاجلة

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

بعد صافرات الاستهجان ضد بيكيه.. إيسكو: «هو من وضع نفسه في هذا الموقف»

Google+ Print
بعد صافرات الاستهجان ضد بيكيه.. إيسكو: «هو من وضع نفسه في هذا الموقف» بعد صافرات الاستهجان ضد بيكيه.. إيسكو: «هو من وضع نفسه في هذا الموقف»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تعرض مدافع برشلونة جيرارد بيكيه، لصافرات الاستهجان في كل مرة لمس فيها الكرة خلال مباراة منتخب إسبانيا أمام ألبانيا، في المباراة التي انتهت بفوز لاروخا بثلاثية نظيفة، وضمنت بالتالي مشاركتها في مونديال 2018.

وقال إيسكو، تعليقًا على هذا الأمر أن بيكيه هو من وضع نفسه في هذا الموقف، وذلك حسبما نقلت صحيفة «ماركا» الإسبانية.

وأضاف «إيسكو» أن الجميع يدرك أهمية تواجد بيكيه في خط دفاع الإسباني خاصة أنه يتواجد في المنتخب منذ نحو 15 عامًا واظهر ولاءه الكامل خلال تلك السنوات للقميص الذي يرتديه.

شاهد أيضا

وأشار إيسكو إلى حق الجماهير في الإعراب عن رأيها بالصورة التي تراها ملائمة، وذلك بعدما أعرب بيكيه عن دعمه لانفصال كتالونيا عن إسبانيا.

وعن رأيه إزاء هذا الأمر، قال إيسكو إن الأمر يبدو معقدًا للغاية عند ربط الرياضة بالسياسة، مشيرًا إلى ما تمر به إسبانيا في الوقت الحالي عار كبير على البلاد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)