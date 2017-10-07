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إسبانيا والحلم المشروع في المونديال

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إسبانيا والحلم المشروع في المونديال إسبانيا والحلم المشروع في المونديال

التحرير

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ضمنت إسبانيا تواجدها في مونديال 2018 عقب تحقيقها الفوز أمس على ألبانيا بثلاثية نظيفة في الوقت الذي تعادلت فيه إيطاليا المنافس المباشرة لها في المجموعة مع مقدونيا بدون أهداف.

وقدمت إسبانيا مستويات مميزة للغاية في التصفيات ولم تفقد سوى نقطتين بالتعادل مع إيطاليا.

وبالنظر إلى الأرقام التهديفية تمتلك إسبانيا ثاني أقوى خط هجوم في التصفيات برصيد 35 هدف خلف ألمانيا بطلة العالم التي سجلت 38 هدف، كما لم تهتهز شباك إسبانيا سوى بثلاث أهداف فقط مما يظهر صلابتها الدفاعية العالية وتألق حارس مرماها ديفيد دي خيا.

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وتمكنت إسبانيا تحت قيادة مدربها جوليان لوبيتيجي من ضخ دماء جديدة في عبر ساؤول وأندير هيريرا وإياجو أسباس وأسير إيراميندي وألفارو أورديوزولا والذين أظهروا جميعهم جوعهم الشديد لتحقيق النجاحات مع إسبانيا كما فعل الجيل السابق الذي توج بلقب اليورو 2008 و2012 ومونديال 2010.

وستذهب إسبانيا إلى روسيا بهدف واحد وهو تحقيق اللقب ووضع النجمة الثانية على قميص المنتخب، ولن يعكر صفو تلك المجموعة سوى المشاكل خارج الملعب من قضية انفصال كتالونيا وصافرات الاستهجان ضد جيرارد بيكيه وأزمة الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

 

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التحرير

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