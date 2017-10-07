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بدء تطوير سوق الخميس بواحة الخارجة في الوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

بدء تطوير سوق الخميس بواحة الخارجة في الوادي الجديد

01:41 م السبت 07 أكتوبر 2017

بدء تطوير سوق الخميس بواحة الخارجة في الوادي الجديد

الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد، اليوم السبت، عن البدء في أعمال التطوير الخاصة بسوق الخميس بحي المروة، شاملة تطوير مداخل السوق، بالإضافة إلى إعادة تأهيل الإنارة وإصلاح الأسلاك التالفة وإنارة عدد من الباكيات.

ولفت الطماوي، في بيان له، إلى أن الوحدة المحلية انتهت من دهان كافة الأرصفة الموازية للسوق، بالإضافة لإقامة مدرجات خشبية بالجهود الذاتية لباعة الخضر بهدف الاستفادة منها.

وأضاف أن محافظ الإقليم، قرر منح بعض التجّار باكيات مجانية مقابل تخفيض الخضر والفاكهة أمام المواطنين.

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مصراوي Masrawy

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