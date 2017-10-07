بالصور.. "ابدأ بنفسك" حملة لقياس عوادم السيارات الحكومية بالغربية
بالصور.. "ابدأ بنفسك" حملة لقياس عوادم السيارات الحكومية بالغربية
01:38 م السبت 07 أكتوبر 2017
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الغربية - مروة شاهين:
دشن اليوم السبت، جهاز شؤون البيئة بوسط الدلتا، برئاسة المهندس أيمن شتا، حملة "ابدأ بنفسك"، لقياس عوادم السيارات الخاصة بالجهات الحكومية.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، بالتنسيق مع محافظة الغربية وإدارة المرور وكافة الجهات الحكومية لتوقيع الكشف على السيارات والتأكد من مطابقتها للبيئة من عدمه.
وانطلقت الحملة بقياس معدل تلوث الهواء بالنسبة للسيارات، من أمام مبنى جهاز البيئة فرع الدلتا، بمنطقة الاستاد بطنطا، بقياس عوادم سيارات وزارة البيئة بطنطا وكذلك عدد من سيارات التابعة لديوان عام محافظة الغربية ومجالس المدن ومديرية الزراعة والعديد من سيارات مختلف الجهات الحكومية، بإجمالي 50 سيارة، واستخدام أحدث أجهزة قياس عوادم السيارات من معمل قياس ملوثات الهواء بفرع طنطا، وتبين مطابقة 45 سيارة ومخالفة 5 آخرين، وجار العمل على صيانتها لتطابق الشروط البيئية.
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