أخبار عاجلة

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. "ابدأ بنفسك" حملة لقياس عوادم السيارات الحكومية بالغربية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. "ابدأ بنفسك" حملة لقياس عوادم السيارات الحكومية بالغربية

01:38 م السبت 07 أكتوبر 2017

  • عرض 3 صورة

    7d2f1a15ee.jpg

  • عرض 3 صورة

    ebfce94a28.jpg

  • عرض 3 صورة

    d298272970.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. محافظ بورسعيد و

الألبوم التالى

بالصور.. محافظ بورسعيد و"البدوي" يزيحان الستار عن تمثال "سعد زغلول"

الغربية - مروة شاهين:

دشن اليوم السبت، جهاز شؤون البيئة بوسط الدلتا، برئاسة المهندس أيمن شتا، حملة "ابدأ بنفسك"، لقياس عوادم السيارات الخاصة بالجهات الحكومية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، بالتنسيق مع محافظة الغربية وإدارة المرور وكافة الجهات الحكومية لتوقيع الكشف على السيارات والتأكد من مطابقتها للبيئة من عدمه.

وانطلقت الحملة بقياس معدل تلوث الهواء بالنسبة للسيارات، من أمام مبنى جهاز البيئة فرع الدلتا، بمنطقة الاستاد بطنطا، بقياس عوادم سيارات وزارة البيئة بطنطا وكذلك عدد من سيارات التابعة لديوان عام محافظة الغربية ومجالس المدن ومديرية الزراعة والعديد من سيارات مختلف الجهات الحكومية، بإجمالي 50 سيارة، واستخدام أحدث أجهزة قياس عوادم السيارات من معمل قياس ملوثات الهواء بفرع طنطا، وتبين مطابقة 45 سيارة ومخالفة 5 آخرين، وجار العمل على صيانتها لتطابق الشروط البيئية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • محافظ الغربية: إزالة 22 حالة تعد على الأراضي الزرعية وأملاك الدولة

    أخبار

  • تجربة عملية لإخلاء الموظفين من ديوان محافظة الغربية في حالات الطوارئ

    أخبار

  • سيدة تتبرع بـ 24 مليون جنيه لبناء مدرسة بالغربية

    أخبار

  • بالصور.. تصدع منزل من 7 طوابق في المحلة بسبب بناء برج سكني

    أخبار

إعلان

fa6d497ef9.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان

ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان