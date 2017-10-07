دراسة تؤكد: الأكل المستمر للموز يحميك من السكتات الدماغيك والنوبات القلبية

كتبت – نانسي فايز الرويني:

حصولك على ما يكفيك من البوتاسيوم يمكن أن يحدث فارق كبير لصحتك، هذا ما أكدته الدراسة الأمريكية الحديثة، على أن تناول الموز يوميًا يمكن أن يساعدك على الوقاية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وبحسب صحيفة”The Independent” ، أن الدراسة كشقت عن إحتواء الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم، تمنع تصلب وتضييق الشرايين.

وأظهرت الأبحاث التي أجراها العلماء في جامعة "ألاباما"، الأثار بعد تحليل مجموعة من الفئران الذين كانوا في خطر الإصابة بأمراض القلب.

وقام العلماء بتغذية مجموعة من الفئران بنسب منخفضة، ومتوسطة، وعالية من البوتاسيوم مع النظر في النتائج، فأظهرت النتائج أن شرايين الفئران التي تعرضت لنظام غذائي منخفض من البوتاسيوم أصبحت أصعب بكثير، وأكثر عرضة للإصابة بالمرض.

وفي المقابل، كانت الفئران التي حصلت على كمية عالية من البوتاسيوم، كانت أقل عرضة بكثير من الإصابة بتصلب الشرايين، وإنخفاض صلابة الشريان الأوورطي.

فعلى هذا النحو، المعادن الحيوية، تساعد في منع النوبات القلبية والسكتات الدماغية التي من الممكن أن يصاب بها أي إنسان، وعلى الرغم من ذلك، الكثير منها يمكن أن يسبب آلام في المعدة والغثيان والإسهال.

وأكد الدكتور " مايك كنابتون"، إن مؤسسة القلب البريطانية، وضحت في الدراسة الأخيرة، أن عدم تناول ما يكفي من البوتاسيوم يؤدي إلى تصلب الشرايين.

ونصح التأمين الصحي في بريطانيا المواطنين بتناول 3500 ملليجرام من البوتاسيوم يوميًا، وذلك يتحقق من خلال تناول ثمرة واحدة أو إثنين من فاكهة الموز.

وهناك أطعمة أخرى غنية بالمعادن مثل، البطاطس، والقرنبيط، والبراعم، والبذور، والأسماك والدواجن.