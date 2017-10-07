تنفيذ ألف و189 حكماً قضائيًا وضبط 4 قطع أسلحة نارية فى حملة انضباطية بدمياط

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شن ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط، بالاشتراك مع قطاعي الأمن العام، والأمن المركزي، حملة تفتيشية موسعة؛ لضبط الخارجين عن القانون وتحقيق الانضباط في الشارع الدمياطي.

واستهدفت الحملة - التى شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، وأشرف عليها اللواء جمال عبد الباري مساعد الوزير لقطاع الأمن العام خلال 24 ساعة - ضبط العناصر الخطرة المشهور عنها الإتجار فى المواد المخدرة، والأسلحة النارية غير المرخصة، وأطراف الخصومات الثأرية، والمحكوم عليهم الهاربين، خاصة الصادر ضدهم أحكام بالسجن المؤبد؛ وذلك بقريتي "البصارطة" بدائرة مركز شرطة دمياط، و"أم الرضا" بدائرة مركز شرطة كفر البطيخ.

وأسفرت جهود الحملة عن تنفيذ ألف و189 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 4 قطع أسلحة نارية متنوعة، شملت بندقية خرطوش، و3 قطع فرد محلى الصنع، و11 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، بالإضافة إلى ضبط قضيتى مخدرات، ضبط خلالهما 500 جرام من نبات البانجو المخدر و160 جراما من مسحوق الهيروين المخدر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين كلٍ منهم على حده، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.