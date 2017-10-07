"الأمن العام": ضبط 162 قضية مخدرات و76 متهمًا هاربًا و4 تشكيلات عصابية خلال 24 ساعة

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شن ضباط قطاع الأمن العام في وزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن حملة تفتيشية موسعة لتحقيق الانضباط وضبط الخارجين على القانون.

وأسفرت جهود الحملة - التى شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، وقادها اللواء جمال عبد الباري مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام خلال 24 ساعة – فى مجال ضبط قضايا المخدرات عن ضبط 162 قضية ضُبط خلالها 5ر22 كجم من مخدر البانجو، و5 كجم من مخدر الحشيش، و2 كجم من مخدر الهيروين، و110 جم من مخدر الاستوروكس، و465 جم من مخدر الفودو، و44 ألفا و288 قرصا مخدرا، وفى مجال ضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة، تم ضبط 76 متهما هاربا مطلوبا ضبطهم، وإحضارهم في قضايا.

كما أسفرت جهود الحملة في مجال ضبط التشكيلات العصابية، عن ضبط 4 تشكيلات عصابية، ضمت 11 متهما، ارتكبوا 10 حوادث سرقة متنوعة، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة والسرقات بالإكراه، عن ضبط 13 متهما لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه، وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، عن ضبط 404 دراجات نارية مخالفة، وفى مجال إعادة السيارات والدراجات النارية المبلغ بسرقتها، تمت إعادة 3 سيارات ودراجتين ناريتين مُبلغ بسرقتهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، وجارى استمرار الحملات الأمنية لتحقيق الأمن والاستقرار فى الشارع المصري.