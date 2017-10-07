تنفيذ 30 ألفا و432 حكما قضائيا متنوعا في حملة لمباحث تنفيذ الأحكام خلال 24 ساعة
تنفيذ 30 ألفا و432 حكما قضائيا متنوعا في حملة لمباحث تنفيذ الأحكام خلال 24 ساعة
01:53 م السبت 07 أكتوبر 2017
كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة؛ لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.
وأسفرت جهود الحملة- التى شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، وقادها اللواء جمال عبد الباري مساعد الوزير للأمن العام خلال 24 ساعة - عن تنفيذ 30 ألفا و432 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 117 حكم جنايات، و10 الاف و884 حكم حبس، و15 ألفا و8 أحكام غرامات وألفين و848 حكم مخالفات .
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع، واخطار النيابات المختصة للتنفيذ.
وجارى استمرار الحملات لأحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.
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