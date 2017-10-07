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تنفيذ 30 ألفا و432 حكما قضائيا متنوعا في حملة لمباحث تنفيذ الأحكام خلال 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

تنفيذ 30 ألفا و432 حكما قضائيا متنوعا في حملة لمباحث تنفيذ الأحكام خلال 24 ساعة

01:53 م السبت 07 أكتوبر 2017

تنفيذ 30 ألفا و432 حكما قضائيا متنوعا في حملة لمباحث تنفيذ الأحكام خلال 24 ساعة

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة؛ لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.
وأسفرت جهود الحملة- التى شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، وقادها اللواء جمال عبد الباري مساعد الوزير للأمن العام خلال 24 ساعة - عن تنفيذ 30 ألفا و432 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 117 حكم جنايات، و10 الاف و884 حكم حبس، و15 ألفا و8 أحكام غرامات وألفين و848 حكم مخالفات .
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع، واخطار النيابات المختصة للتنفيذ.
وجارى استمرار الحملات لأحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.

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