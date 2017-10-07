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تأجيل محاكمة بديع و738 متهمًا في "فض اعتصام رابعة العدوية" 17 أكتوبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة بديع و738 متهمًا في "فض اعتصام رابعة العدوية" 17 أكتوبر

01:50 م السبت 07 أكتوبر 2017

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في جلسة سرية.. الجنايات تستمع لأقوال مدير أمن القاهرة الأسبق في قضية

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في جلسة سرية.. الجنايات تستمع لأقوال مدير أمن القاهرة الأسبق في قضية

كتب- عمرو علي:

تصوير – علاء أحمد:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، تأجيل محاكمة بديع و738 متهمًا في "فض اعتصام رابعة العدوية"، لجلسة 17 أكتوبر الجاري

كما قررت استكمال سماع شهود الإثبات السابع والثامن بالجلسة المقبلة.

وجاء قرار التأجيل لحضور أعضاء اللجنة الفنية.

ونسب للمتهمين عدة تهم أبرزها، تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

المتهمون في القضية يأتي على رأسهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدي غنيم، والمصور الصحفي محمد شوكان.

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