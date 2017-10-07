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ضبط تاجرا لإدارته مصنعا غير مرخص لإنتاج العطور من خامات مجهولة المصدر

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مصراوي Masrawy

ضبط تاجرا لإدارته مصنعا غير مرخص لإنتاج العطور من خامات مجهولة المصدر

01:48 م السبت 07 أكتوبر 2017

ضبط تاجرا لإدارته مصنعا غير مرخص لإنتاج العطور من خامات مجهولة المصدر

كتب- سامح غيث:
تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط تاجر؛ لقيامه بإدارة مصنع غير مرخص لإنتاج العطور من خامات مجهولة المصدر.
وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الظاهر، أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام "هاني ت.م" (57 سنة - صاحب مصنع مستحضرات تجميل وعطور) كائن بشارع السكاكيني بدائرة القسم، بتصنيع وتعبئة العطور مجهولة المصدر، وتثبيت علامات تجارية شهيرة عليها بدون ترخيص، مدخلا بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، تم استهدافه بمأمورية من ضباط وحدة مباحث القسم، بالاشتراك مع مفتشي بالمديرية، أسفرت عن ضبطه،
وبتفتيش المصنع عثر بداخله على 6 آلاف زجاجة عطور فارغة مدونا عليها ماركات عالمية مختلفة، و10 آلاف علبة كرتونية مدونا عليها ماركات عطور عالمية مختلفة، و500 زجاجة مزيل عرق فارغة "إسبراي" و200 زجاجة ألومنيوم "أسانس عطري" مدونا عليها ماركات عالمية مختلفة، وتبين من خلال الفحص أن جميع المضبوطات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بإدارته للمصنع بدون ترخيص، وأضاف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع العطور، وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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