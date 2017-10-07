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ضبط كمية كبيرة من المستلزمات الطبية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي قبل ترويجها بالقاهرة

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مصراوي Masrawy

ضبط كمية كبيرة من المستلزمات الطبية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي قبل ترويجها بالقاهرة

01:45 م السبت 07 أكتوبر 2017

ضبط كمية كبيرة من المستلزمات الطبية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي قبل ترويجها بالقاهرة

المتهم

كتب- سامح غيث:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، فى ضبط كمية كبيرة من المستلزمات الطبية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي قبل ترويجها بالعاصمة.

وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب، أكدتها التحريات السرية، مفادها أن المدعو مصطفي م.أ "20سنة" مساعد مدير شركة للمستلزمات الطبية، مقيم بالمنيب بالجيزة، يحوز كمية كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر، داخل مخزن غير مرخص بالمنيرة، بقصد التصرف فيها بالبيع وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، تم استهداف المخزن بالاشتراك مع ضباط إدارة مباحث وضبط المذكور، وبتفتيش المخزن عثر به على 100 جركن بيتادين محلول مطهر بإجمالي 400 لتر، و80 جالون جيل برفكت كيمدكال بإجمالي 400 لتر، و100 سرنجة أنسولين، و20 عبوة كيم بيتانول بإجمالي 20 لترا، و150 عبوة برفكت كيميال مينانونل بإجمالي 150 لترا، و20 عبوة جيل سونار برفكت بإجمالي 10 لترات، و60 جركن الكانول بإجمالي 300 لتر، و10 عبوات اينانول بإجمالي 10 لترات، و60 عبوة صبغة يود، و70 عبوة مكروكروم، و40 جركن فوردالين مطهر لأرضيات غرف العمليات بإجمالي 400 لتر، و10 جراكن كحول ابيض بإجمالي 50 لترا، و15 عبوة محلول بإجمالي 75 لترا، و280 سرنجة، و270 كانيولا، واستيكرات مدونا عليها تواريخ إنتاج حديثة، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها وغير صالحة للاستخدام الآدمي.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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