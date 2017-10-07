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12 أكتوبر.. تأجيل محاكمة الفنانة نهلة زكي في اتهامها بتحرير شيك بدون رصيد

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مصراوي Masrawy

12 أكتوبر.. تأجيل محاكمة الفنانة نهلة زكي في اتهامها بتحرير شيك بدون رصيد

01:41 م السبت 07 أكتوبر 2017

12 أكتوبر.. تأجيل محاكمة الفنانة نهلة زكي في اتهامها بتحرير شيك بدون رصيد

الفنانة نهلة زكي

كتب -صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنح الهرم، اليوم السبت، حجز محاكمة الفنانة نهلة زكي في اتهامها بتحرير شيك بدون رصيد لصالح المنتج محمد السبكي؛ لجلسة 12 أكتوبر الجاري، للحكم.

كانت الفنانة أجرت عملية مضاهاة لتوقيعها بتوقيع آخر على إيصال أمانة بمبلغ مالي قدره 2 مليون جنيه قدمه المخرج محمد السبكي، واتهمها بتحريرها له وامتناعها عن السداد.

كان المنتج محمد السبكي تقدم بدعوى ضد الفنانة نهلة زكى يتهمها فيها بتحرير إيصالات أمانة له بمبلغ 2 مليون جنيه، وتحرر المحضر اللازم.

جدير بالذكر أن الفنانة نهلة زكى كانت تقدمت ببلاغ لقسم شرطة الدقي، تتهم المنتج محمد السبكي بالتحرش والتعدي عليها، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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