حملة مع السيسي للحصاد: نسعى لجمع 10 ملايين توقيع لدعم ترشح الرئيس لولاية ثانية

كتبت- أسماء يحيى:

قال الدكتور عبد الله الناصر حلمي، ممثل الصوفية في حملة "مع السيسي للحصاد"، إن الحملة تهدف لجمع ١٠ ملايين توقيع لترشح الرئيس السيسي مرة أخرى، مؤكدا أن التوقيعات ستوضح أن ترشح السيسي في الانتخابات "مطلب شعبي".

وأضاف حلمي في تصريحات صحفية، اليوم السبت، على خلفية المؤتمر العام لحملة مع السيسي للحصاد، أن الحملة ستبدأ فعالياتها بالمحافظات من خلال مؤتمرات جماهيرية. مؤكدا أن ترشح السيسي لفترة رئاسية ثانية يخدم مصلحة الدولة، وذلك لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والمشروعات القومية التي بدأها.

جدير بالذكر أن حملة مع السيسي للحصاد تعقد اليوم السبت مؤتمرها العام بمقر اتحاد عمال مصر، لدعم ترشح السيسي مرة أخرى، بحضور عدد من الشخصيات الفنية مثل الفنانة سما المصري وهند عاكف، وعد من الائتلافات، كاتحاد القوى الصوفية.​