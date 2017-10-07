رئيس لجنة التعليم بالنواب: علينا الاستثمار في التعليم وتهيئة ظروف أفضل للمعلمين

القاهرة - مصراوي:

قال الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن مهنة المعلم ليست مجرد وظيفة بل هي رسالة وفي كل مجتمع تتعدد الوظائف في كل المجالات ولكن يبقي المعلم وحده هو صاحب الفضل الأول في كل نهضة وكل تقدم لأنه الذي يضع الأساس الذي تبني عليه شخصية المواطن وهوية الدولة والمجتمع.

وأضاف رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب أنه لابد من تهيئة ظروف عمل لائقة ودفع أجور عادلة لجميع المعلمين ومنهم أساتذة الجامعات، وهو ما يتطلب توفير فرص التأهيل وتنمية المهارات للمعلمين وزيادة عدد المعلمين المؤهلين ويتطلب إزالة القيود غير الضرورية المفروضة علي البحث والتدريس والذود عن الحرية الأكاديمية في جميع مراحل التعليم.

وأوضح شيحة: "إذا أردنا احداث اختراق في الحالة المصرية ليس أمامنا سوي الاستثمار في التعليم ورفع قدر المعلمين وعندها سيكون هناك الوعي العام الذي يقبل ويري أن مطالب المعلمين ومنهم الاساتذة الجامعيون ليست مطالب فئوية بل مطالب وطنية إلى كل معلمي مصر".​