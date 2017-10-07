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بسبب "كرسي".. مشادات بين سما المصري وهند عاكف في مؤتمر دعم للسيسي

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مصراوي Masrawy

بسبب "كرسي".. مشادات بين سما المصري وهند عاكف في مؤتمر دعم للسيسي

01:35 م السبت 07 أكتوبر 2017

كتبت- أسماء يحيى:

نشبت منذ قليل، مشادات بين الفنانة سما المصري والفنانة هند عاكف، وذلك أثناء مشاركتهما في حملة "مع للحصاد" لدعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، بسبب عدم وجود "كرسي" ضمن المقاعد الأولي.

وتدخل محمد الجيلاني، المنسق العام للحملة، لحل الأزمة، وجلست "سما" في مقعد أحد قيادات الحملة من المحافظات.
كانت فعاليات "حملة مع السيسي للحصاد" انطلقت منذ قليل لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة انتخابية ثانية، بمقر اتحاد عمال ، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، ونجوم الفن من، وعدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية.​

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