ضبط 3 أشخاص بحوزتهم بندقية ألية و30 طلقة بكمين بلبيس الصحراوى بالشرقية

تمكنت الاجهزة الامنية بمديرية امن الشرقية من ضبط 3 اشخاص اثناء استقلالهم سيارة بكمين بلبيس الصحراوى وبحوزتهم بندقية الية و 30 طلقة من ذات العيار .

تلقى اللواء محمد كمال جلال مدير امن الشرقية اخطارا من العميد رفعت خضر مدير المباحث الجنائية مفاد ضبط ” حسين عبد العظيم ابراهيم عاطل ومقيم الخانكة قليوبية , محمد محمود حسين 35 سنه عاطل ومقيم الخانكة , احمد محمود شعبان عاطل وبحوزتهم بندقية الية و30 طلقة من ذات العيار اثناء استقلالهم سيارة بكمين بلبيس الصحراوى .

تم التحفظ على المضبوطات وجارى العرض على النيابة .