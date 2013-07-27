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ضبط 3 أشخاص بحوزتهم بندقية ألية و30 طلقة بكمين بلبيس الصحراوى بالشرقية

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ضبط 3 أشخاص بحوزتهم بندقية ألية و30 طلقة بكمين بلبيس الصحراوى بالشرقية ضبط 3 أشخاص بحوزتهم بندقية ألية و30 طلقة بكمين بلبيس الصحراوى بالشرقية

ضبط – أرشيفية

تمكنت الاجهزة الامنية بمديرية امن الشرقية من ضبط 3 اشخاص اثناء استقلالهم سيارة بكمين بلبيس الصحراوى وبحوزتهم بندقية الية و 30 طلقة من ذات العيار .

تلقى اللواء محمد كمال جلال مدير امن الشرقية اخطارا من العميد رفعت خضر مدير المباحث الجنائية مفاد ضبط ” حسين عبد العظيم ابراهيم عاطل ومقيم الخانكة قليوبية , محمد محمود حسين 35 سنه عاطل ومقيم الخانكة , احمد محمود شعبان عاطل وبحوزتهم بندقية الية و30 طلقة من ذات العيار اثناء استقلالهم سيارة بكمين بلبيس الصحراوى .

تم التحفظ على المضبوطات وجارى العرض على النيابة .

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