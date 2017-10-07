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وزير «شئون النواب» يلتقي ممثلي 79 جمعية أهلية لمناقشة تقارير مناهضة لمصر

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وزير «شئون النواب» يلتقي ممثلي 79 جمعية أهلية لمناقشة تقارير مناهضة لمصر وزير «شئون النواب» يلتقي ممثلي 79 جمعية أهلية لمناقشة تقارير مناهضة لمصر

التحرير

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يجتمع اليوم، السبت، المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية، والاتحاد العام للجمعيات الأهلية والاتحادات الإقليمية للجمعيات، بالقاعة العربية بمقر مجلس النواب.

ويناقش اللقاء دور المنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية في مواجهة التقارير التي تصدرها بعض المنظمات الدولية المدفوعة من أجهزة دولية لتشويه سمعة الدولة المصرية.

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كما يناقش اللقاء الذي دُعي له 79 جمعية أهلية من مختلف المحافظات، سبل تعزيز التعاون بين مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والحكومة المصرية، في سبيل تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان ومواجهة التحديات التي تواجهها.

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التحرير

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