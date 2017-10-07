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الطماوي: «الداخلية» نجحت في تأمين احتفالات الشعب المصري بانتصارات أكتوبر

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الطماوي: «الداخلية» نجحت في تأمين احتفالات الشعب المصري بانتصارات أكتوبر الطماوي: «الداخلية» نجحت في تأمين احتفالات الشعب المصري بانتصارات أكتوبر

التحرير

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قال النائب إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن وزارة الداخلية نجحت في تأمين احتفالات الشعب المصري بانتصارات أكتوبر.

وأضاف اليوم، السبت، أن قوى الإرهاب الأسود تسعى دائما لإفساد احتفالات المصريين في الفترة الأخيرة، إلا أن أبطال الداخلية كانوا دائما بالمرصاد لقوى الإرهاب الأسود.

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وأوضح أن الضربات الاستباقية خلال الفترة الأخيرة حققت أهدافها، مضيفا أنه ظهر ذلك بوضوح في حالة الأمن والاستقرار التي ظهرت بالشارع المصري، و«التي توجت أثناء احتفالات الشعب المصري والقوات المسلحة بذكرى نصر أكتوبر العظيم».

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التحرير

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