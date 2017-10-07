غدا الطقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 33

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأحد، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار هناك، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على غرب البلاد مثيرة للرمال والأتربة، وتؤدي إلى اضطراب في حالة الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة: الصغرى العظمى

القاهرة 23 33

وسط الدلتا 23 33

الإسكندرية 20 30

بلطيم 21 29

مطروح 21 28

السلوم 20 27

سيوة 22 32

بورسعيد 22 29

دمياط 22 29

العريش 18 30

رفح 18 30

الإسماعيلية 21 34

السويس 22 34

رأس سدر 21 31

نخل 15 31

نويبع 24 33

طابا 19 30

كاترين 13 25

الطور 22 33

شرم الشيخ 24 35

الغردقة 23 34

مرسى علم 24 33

الفيوم 22 34

بني سويف 19 34

المنيا 20 35

أسيوط 20 36

سوهاج 21 37

قنا 21 38

الأقصر 20 39

أسوان 21 39

أبو سمبل 20 37

الوادي الجديد 20 38

شلاتين 20 34

أبو رماد 19 33

رأس حدربة 18 32

حلايب 18 32

