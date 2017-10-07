إزالة عربات «الطاقة الشمسية».. حي الجمرك يطارد أحلام شباب الإسكندرية

التحرير

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فجأة وبدون سابق إنذار.. تهدمت أحلام عشرات الشباب الذين رفضوا انتظار الوظيفة وراحوا يبحثون عن طرق جديدة لكسب الرزق الحلال، وقبلوا بالعمل بائعين للمشروبات على عربات الطاقة الشمسية بكورنيش الإسكندرية، ولكن الحكومة رفضت دعم طموحهم وأحلامهم، وقررت إزالة سياراتهم البسيطة الأنيقة، بدعوى مخالفة القانون.

في عام 2015، طرحت إحدى الشركات سيارات تعمل بالطاقة الشمسية "سمارت كار"، بالتعاون مع حي الجمرك والمحافظة، وحضر المسؤلين تسليم السيارات للشباب الذى تقدم للحصول عليها، ورغم التأكيد على مشروعية الأمر ووجود التراخيص اللازمة، فوجئ الشباب بمنع وقوفهم وسحب تلك السيارات والقضاء على أحلامهم.

قال محمد مسعود: "أنا حاصل على ليسانس آداب، وحصلت على إحدى عربات -سمارت كار-، بعد أن تقدمت للاستفادة من المشروع عبر احدى الشركات، وسددت 6 آلاف جنيه بواقع 3000 عند التعاقد والباقى بعد الاستلام، وقمت بالعمل على العربة وفوجئت بحملة من حي شرق إدارة الإشغالات قامت برفع العربات بحجة عدم وجود تراخيص للعمل".

ويكمل وليد جاد: "عند استلامنا لعربات المشروع كانت إدراة الحى طرفا، وحضر المسؤولين آنذاك حفل توقيع عقود المشروع لاستلام العربات وبعد عامين من العمل والكفاح والتعب قاموا برفع العبارات وتحرير محاضر مخالفة لنا".

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من جانبه أكد اللواء محمد عقل، رئيس حي الجمرك، أن هؤلاء الشباب وقعوا لعملية نصب من جانب شركة "الأدهم"، التى عرضت المشروع وتعهدت باستكمال الأوراق واستخراج التصاريح والتراخيص اللازمة نظير الحصول على مقابل مادى لكن مالك الشركة تهرب منهم وبات وجودهم غير قانونى، نافيا وجود بروتوكول تعاون بين الحى والشركة، حيث عرض مسؤولى الشركة فكرة المشروع وتعهدوا باستكمال المطلوب قبل البدء فى التنفيذ وهو ما لم يحدث.

وأضاف عقل، أنه تمت مخاطبة الشباب خلال فترات سابقة لاستكمال الأوراق ولكنهم لم يستجيبوا وصدر قرار برفع العربات ولكن تدخلت المحافظة وطالبت بالإبقاء عليهم.

وقال اللواء أحمد حجازي رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، لـ"التحرير": إن الشركة المنفذة للمشروع تقدمت به فى عهد اللواء طارق مهدى المحافظ الأسبق، وتم الاتفاق على 180 عربة للباعة الجائلين بمنطقة القلعة، مع تنظيم انتشارهم حفاظاَ على المشهد العام، وذلك مقابل 6 آلاف جنيه ثمن إيجار العربة من كل شاب، ولكن فوجئنا بمماطلة الشباب أنفسهم فضلاً عن مخالفة التصميم المتفق عليه للعربة التى صُممت بالأخشاب بدلاً من الحديد لحمايتها من التهالك السريع بفصل الشتاء، وهو ما جعل إدارتى حى الجمرك وباب شرق يطالبون الشباب بتقديم الترخيص أو الإزالة.

أما ياسر الأدهم رئيس الشركة، فقد أكد لـ"التحرير"، أنه تم توقيع بروتوكول مع اللواء خالد فوزى رئيس حى الجمرك لاستخراج التراخيص، ولكن المهندس محمد عبدالظاهر المحافظ أوقف الأمر بوشاية من بعض الموظفين بالأحياء، لافتا إلى أن الشركة تسلمت 33 رخصة بحى شرق رغم مطالبتها بـ50، وأشار إلى أن العربة بإيجار سنوى 6 آلاف جنيه لمدة ثلاث سنوات، أي ما يعادل نحو 16 جنيه يوميا أو 500 جنيه شهريا.