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قمصان: المرأة ستشارك في انتخابات الرئاسة وستبهر العالم (فيديو)

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قمصان: المرأة ستشارك في انتخابات الرئاسة وستبهر العالم (فيديو) قمصان: المرأة ستشارك في انتخابات الرئاسة وستبهر العالم (فيديو)

التحرير

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قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، إن الدولة حريصة على إعطاء المرأة دورها في الانتخابات الرئاسية سواء كمرشحة أو ناخبة.

وأضاف قمصان، خلال تقرير عرضه برنامج "صباح أون"، المذاع على قناة "أون لايف"، اليوم السبت، أن الدولة حريصة على تطبيق الديمقراطية بكل أشكالها وصورها.

وتابع: "المرأة كانت شريكا أساسيا في الاستحقاقات الدستورية والسياسية التي شهدتها الساحة، لذا فمن المتوقع أن تستمر المرأة في أداء دورها بنفس الخطوة الثابتة القوية".

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وتوقع قمصان مشاركة المرأة في الانتخابات الرئاسية المقبلة بشكل يبهر كل دول العالم.

 

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التحرير

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