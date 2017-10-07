«هيونداي» تبهر العالم بـ«كونا الكهربائية»

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تخضع شركة "هيونداي" النسخة الكهربائية من سيارتها الرياضية متعددة الأغراض "SUV" الجديدة "كونا" لاختبارات فنية لمعرفة قدراتها على السير لمسافات طويلة دون حاجة للشحن.

وحسب موقع "كلين تيكنيكا"، فإن السيارة الكهربائية تستطيع السير لما يقرب من 300 كيلومتر بالشحن المخزن في البطارية الخاصة بالسيارة، وهو الأمر الذي يؤهلها للمنافسة بقوة على مستوى العالم في الوقت الحالي.

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وتعكف الشركة الكورية في الوقت الحالي على تسويق سيارتها الجديدة "كونا"، والتي تعد أحدث ما توصلت إليه فيما يتعلق بالطراز الرياضي متعدد الأغراض الشهير.