إلغاء إقلاع 5 رحلات بمطار القاهرة لعدم جدواها اقتصاديا

القاهرة- (أ ش أ):

شهد مطار القاهرة الدولي اليوم السبت إلغاء إقلاع 5 رحلات جوية بسبب عدم جدواها اقتصاديا وقله عدد ركابها.

وذكرت مصادر ملاحية بمطار القاهرة أن سلطات المطار تلقت 3 إخطارات من الشركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء إقلاع رحلاتها رقم (106) المتجهة إلى (ينبع) والرحلة رقم (484) المتجهة إلى القصيم والرحلة رقم (104) المتجهة إلى الطائف.

وأضافت المصادر، أن سلطات المطار تلقت إخطارا من شركة (نسمة) للطيران بإلغاء إقلاع رحلتها رقم (120) المتجهة إلى الطائف وإلغاء رحلة شركة (فلاي ناس) رقم (871) المتجهة إلى (أبها) بالسعودية بسبب عدم جدواها اقتصاديا وقله عدد ركابها.

وقامت سلطات المطار بتنسيق سفر ركاب تلك الرحلات على متن طائرات أخرى.