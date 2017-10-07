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الصين حققت مع 70 الف مسئول بسبب اتهامات بالفساد خلال خمسة اعوام

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مصراوي Masrawy

الصين حققت مع 70 الف مسئول بسبب اتهامات بالفساد خلال خمسة اعوام

01:05 م السبت 07 أكتوبر 2017

الصين حققت مع 70 الف مسئول بسبب اتهامات بالفساد خلال خمسة اعوام

الرئيس الصينى شي جين بينغ

بكين - (أ ش أ):

ذكرت أعلى هيئة صينية لمكافحة الفساد والكسب غير المشروع اليوم -السبت - أنه تم التحقيق مع أكثر من 70 الف مسئول على مستوى المحافظات وما فوقها على خلفيه اتهامات تتعلق بالفساد منذ عام 2012 وحتى الآن.

وقال بيان نشر على الموقع الالكترونى للهيئة، المعروفة رسميا بإسم "اللجنة المركزية لفحص الانضباط التابعة للحزب الشيوعى الصينى الحاكم" ان حملة مكافحة الفساد والكسب غير المشروع التى اطلقها الرئيس الصينى شي جين بينغ منذ مجيئه الى السلطة منذ خمسة اعوام مازالت تكتسب زخما وتحظى بإعجاب ودعم شديدين من الشعب الصينى.

وكان شى تعهد عند اطلاقه لتلك الحملة الموسعة انها لن يكون فيها اى تهاون او هوادة حيث نجحت جهود مكافحة الفساد طوال الفترة الماضية في اسقاط عدد من كبار المسئولين البارزين والذين يطلق عليهم اسم "النمور" علاوة على الايقاع بالكثير من "الذباب" وهو اللقب الذي يطلق على الفاسدين من صغار المسئولين.

ومن بين "النمور" التى سقطت بفضل الحملة كان هناك تشو يونغ كانغ العضو السابق باللجنة الدائمة للمكتب السياسى للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى؛ وبو شى لاى، رئيس الحزب السابق لبلدية تشونغتشينغ؛ وشو كايهو وقوه بوكسيونغ، وهما جنرالان سابقان ونائبان للجنة العسكرية المركزية؛ فضلا عن لينغ جيهوا وسو رونغ، اللذين كانا نائبان سابقان لاعلى هيئة استشارية سياسية فى الصين.

ووفقا للهيئة، تم أيضا خلال فترة الخمس سنوات الماضية معاقبة 1.34 مليون من المسئولين علي مستوى البلديات و 648،000 من أعضاء الحزب والمسئولين في المناطق الريفية.

كما عملت الصين مع المجتمع الدولى لمطاردة المشتبه فيهم في قضايا فساد الذين فروا من البلاد الى الخارج حيث تمت مطاردتهم من خلال برنامجها المعروف بإسم "سكاي نت" وغيره من البرامج الخاصة بالامساك بالهاربين من يد العدالة.

وبحسب ما افادت به بيانات الهيئة فإنه وبنهاية شهر أغسطس الماضى، تم القبض على 3,339 هاربا كانوا فروا الى أكثر من 90 بلدا ومنطقة ومن بينهم كان هناك 628 من المسئولين السابقين، ونجحت الصين في استرداد حوالى 9.36 مليار يوان (حوالى 1.41 مليار دولار امريكى) من اموالها المنهوبة من قبل الفاسدين.

وقالت الهيئة في بيانها انه تم القبض على 46 شخصا من الذين توجد اسماءهم على قائمة أكثر 100 شخص من الهاربين الصينيين المطلوبين للعدالة والمدرجة اسماءهم فى الاشعارات الحمراء للإنتربول.

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