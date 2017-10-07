"فرصة".. برنامج لتشغيل المستبعدين من "تكافل وكرامة" في الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

أعلن أحمد عبيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، عن بدء تفعيل برنامج فرصة الذي أطلقته الوزارة كأحد البرامج التكميلية لتكافل وكرامة بهدف توفير فرص عمل للشباب العاطلين.

وأشار عبيد في تصريحات صحفية اليوم السبت، إلى أن مديرية التضامن الاجتماعي ستتلقى الأوراق والطلبات خلال الفترة من غد الأحد وحتى الخميس المقبل، وذلك بمكتبة مصر العامة.

ولفت عبيد إلى أن الوزارة تعمل على توفير فرص عمل لمن تم رفضهم في برنامج الدعم النقدى والقادرين على العمل من خلال توقيع بروتوكولات مع الجمعيات الأهلية وجمعيات المستثمرين وبالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة ووزارة التجارة.