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"فرصة".. برنامج لتشغيل المستبعدين من "تكافل وكرامة" في الأقصر

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مصراوي Masrawy

"فرصة".. برنامج لتشغيل المستبعدين من "تكافل وكرامة" في الأقصر

01:19 م السبت 07 أكتوبر 2017

محافظة الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

أعلن أحمد عبيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، عن بدء تفعيل برنامج فرصة الذي أطلقته الوزارة كأحد البرامج التكميلية لتكافل وكرامة بهدف توفير فرص عمل للشباب العاطلين.

وأشار عبيد في تصريحات صحفية اليوم السبت، إلى أن مديرية التضامن الاجتماعي ستتلقى الأوراق والطلبات خلال الفترة من غد الأحد وحتى الخميس المقبل، وذلك بمكتبة العامة.

ولفت عبيد إلى أن الوزارة تعمل على توفير فرص عمل لمن تم رفضهم في برنامج الدعم النقدى والقادرين على العمل من خلال توقيع بروتوكولات مع الجمعيات الأهلية وجمعيات المستثمرين وبالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة ووزارة التجارة.

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