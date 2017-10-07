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العثور على جثة عامل داخل مبنى تحت الإنشاء في بني سويف

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مصراوي Masrawy

العثور على جثة عامل داخل مبنى تحت الإنشاء في بني سويف

01:18 م السبت 07 أكتوبر 2017

العثور على جثة عامل داخل مبنى تحت الإنشاء في بني سويف

مستشفى بني سويف العام

بني سويف ــ أحمد كامل:

تكثف مباحث مديرية أمن بني سويف جهودها، لكشف غموض العثور على جثة عامل، اليوم السبت، داخل مبنى تحت الإنشاء بقرية الشيخ هارون بمركز بني سويف.

تلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا، بالعثور على جثة لعامل وبه آثار ضرب وطعنات بقرية الشيخ هارون بمركز بني سويف، والذي أمر بسرعة كشف ملابسات الواقعة وضبط الجناة.

وشكل العميد خالد عبد السلام رئيس مباحث المديرية فريق بحثي بإشرافه ويضم الرائد أحمد عبد اللطيف رئيس مباحث مركز بني سويف لكشف ملابسات الواقعة وضبط الجناة.

وتبين من التحريات الأولية أن الجثة لعامل يدعى "سيد . أ . ف . ط" 45 سنة، وأن تقرير مفتش الصحة أشار إلى وجود شبهة جنائية في الوفاة، وجرى إيداعه مشرحة مستشفى بني سويف العام.

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