شاشات عرض بميادين الوادي الجديد لبث مباراة مصر والكونغو
شاشات عرض بميادين الوادي الجديد لبث مباراة مصر والكونغو
01:14 م السبت 07 أكتوبر 2017
الوادي الجديد – محمد الباريسي:
قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، تشغيل مباراة مصر والكونغو على شاشات العرض الخاصة بالمحافظة، غدًا الأحد في تمام الساعة السابعة مساء، بعد توفير أجهزة خاصة بالبث المباشر.
وأكد مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، بهاء شوقي، لـ"مصراوي"، أنه جرى توفير 50 تذكرة مجانية لحضور المباراة.
وأضاف شوقي، أن التقدم للحصول على هذه التذاكر المجانية من خلال مراكز الشباب، وسوف يتم تحصيل مبلغ 200 جنيه فقط على من جرى اختيارهم للحضور والمشاركة كجزء من تحمل نفقة الانتقالات.
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