مميش: عبور57 سفينة بحمولات 4 ملايين طن.. اليوم

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

صرح الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، إن حركة الملاحة بقناة السويس سجلت، اليوم السبت، رقمًا قياسيًا في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة بعبور 57 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات 4 ملايين طن، حيث بلغ عدد السفن العابرة من اتجاه الشمال 24 سفينة بحمولات 1.9 مليون طن، فيما عبرت من اتجاه الجنوب 33 سفينة بحمولات 2.1 مليون طن.

تصدرت حركة الملاحة، اليوم السبت، من اتجاه الشمال سفينة الحاويات البنمية MSC SVEVA بحمولات بلغت 196 ألف طن في رحلتها القادمة من المغرب والمتجهة إلى عمان، فيما جاءت سفينة الحاويات العملاقة MOL TRADITION التي ترفع علم جزر المارشال، على رأس قافلة الجنوب بحمولات بلغت 216 ألف طن في رحلتها القادمة من المملكة العربية السعودية والمتجهة إلى إيطاليا.

كما شهدت حركة الملاحة بالقناة عبور 4 سفن عملاقة أخرى من الاتجاهين تصنف كأكبر سفن الحاويات في العالم بحمولات تصل إلى 200 ألف طن، فمن اتجاه الشمال عبرت سفينة الحاويات CSCL GLOBEفي رحلتها من إنجلترا إلى سنغافورة، وسفينة الحاويات MSC OLIVER في رحلتها من روتردام إلى سنغافورة، فيما عبرت من اتجاه الجنوب سفينة الحاويات الضخمة CMA CGM VASCO DE GAMAفي رحلتها من المملكة العربية السعودية إلى اليونان، وسفينة الحاويات MSC REEF في رحلتها من ماليزيا إلى أسبانيا.

وأوضح الفريق مميش، أن التزايد المستمر في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة بالتزامن مع بدء تعافي حركة التجارة العالمية، يعد مؤشرًا مهمًا يؤكد الدور المحوري للقناة كمرفق ملاحي عالمي لا استغناء عنه لحركة التجارة العالمية، مشددًا على أهمية مشروعات التطوير المستمرة بالمجرى الملاحي للقناة، لا سيما مشروع حفر قناة السويس الجديدة في رفع تصنيف القناة، ومواجهة تحديات المنافسة مع الطرق الملاحية الأخرى لتظل قناة السويس الممر الملاحي الأهم في العالم.

