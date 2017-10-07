حلم المونديال| 5 عوامل تساهم في فوز الفراعنة على الكونغو

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كتب- عبد الرحمن مصطفى:

تتجه أعين عشاق كرة القدم إلى ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، في السابعة مساء غدٍ الأحد؛ لمتابعة معركة أصحاب الأرض المنتخب الوطني، وضيفه الكونغو، لحساب الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وتشهد المباراة حضور 70 ألف مشجع، حيث يسعى منتخبنا الوطني للفوز على الضيوف، من أجل حجز تأشيرة روسيا، بعد غياب دام أكثر من 27 عامًا، عن المونديال.

ويحتاج المنتخب الوطني للفوز على الكونغو، مع خسارة أوغندا من غانا، في نفس الجولة، ليصعد الفراعنة لمونديال روسيا رسميًا، دون الانتظار للجولة الأخيرة التي ستكون تحصيل حاصل.

وترصد «التحرير» خلال السطور التالية 5 عوامل تساهم في فوز الفراعنة على الكونغو:

- الجماهير

حضور الجماهير بكثافة في مباراة المنتخب الوطني أمام الكونغو، سيكون عاملًا إيجابيًا، للفوز على الضيوف بأكبر نتيجة ممكنة، بغض النظر عن نتيجة غانا وأوغندا، وبالتالي، سيضع اللاعبين على عاتقهم آمال الجماهير التي زحفت ورائهم لبرج العرب، والذي من الممكن أن يتخطى عددهم 70 ألف مشجع.

- هيكتور كوبر

يدخل هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب، المباراة أمام الكونغو، رافعًا شعار لا بديل عن الفوز، خاصة وأنه يعلم أهمية تلك المباراة، التي ستؤهله للمونديال في حالة الفوز فيها، أو على الأقل الاقتراب من التأهل إذا فازت أوغندا على غانا، بينما إذا خسر المنتخب سيكتب هيكتور كوبر شهادة وفاته مع المنتخب الوطني.

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- طموحات اللاعبين

يعيش لاعبو المنتخب حالة كبيرة من التفاؤل والحماس، بعد اقتراب حلم التأهل لمونديال روسيا، وهو ما يدفعهم لتقديم أفضل ما لديهم في معرقة الحسم، حيث أن كل لاعب منهم يراوده حلم نيل شرف اللعب في كأس العالم.

- اتحاد الكرة

حرص مجلس إدارة اتحاد الكرة، على تحفيز اللاعبين والجهاز الفني، بعدما سافر المجلس بالكامل يوم الخميس الماضي، إلى الإسكندرية، لعقد أكثر من جلسة تحفيزية، ورصد مكافآت استثنائية لتحقيق الفوز، من أجل حسم التأهل.

- غانا وأوغندا

أيًا كانت نتيجة مباراة غانا وأوغندا، المقرر لها عصر اليوم السبت، ستكون حافزًا لمنتخبنا الوطني، حيث أنه في حالة خسارة أوغندا أو تعادلها، سيدخل المنتخب اللقاء رافعًا شعار لا بديل عن الفوز، لحسم التأهل رسميًا، أما إذا فاز أوغندا سيدخل منتخب مصر لقاءه أمام الكونغو، للفوز بأكبر نتيجة من الأهداف، لاسيما وأن هذه فارق الأهداف سيكون له دورًا كبيرًا.