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الأشعة تحسم موقف مجدي من تدريبات الزمالك.. اختبار طبي لفتوح

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الأشعة تحسم موقف مجدي من تدريبات الزمالك.. اختبار طبي لفتوح الأشعة تحسم موقف مجدي من تدريبات الزمالك.. اختبار طبي لفتوح

التحرير

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كتب-كريم قماح:

يخصع أحمد مجدي، مدافع ، لاشعة اليوم السبت، لتحديد مدى إصابته، التي لحقت به أمس في في ودية الزمالك وطلائع الجيش.

وتعرض اللاعب لإصابة بشد في العضلة الخلفية، في مباراة فريقه الودية أمام طلائع الجيش، والتي أُقيمت ملعب جهاز الرياضة العسكري، ضمن استعدادات الفريق الأبيض لاستئناف بطولة الدوري عقب فترة التوقف الحالية بسبب انشغال الوطني بخوض مباراة الكونغو ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

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ومن المنتظر، أن تحسم نتيجة الأشعة، موقف اللاعب من التدريبات الجماعية، ومدة غيابه عن الملاعب.

كما يخضع أحمد فتوح، ظهير أيسر الزمالك، لاختبار طبي اليوم، عقب تعرضه للإصابة في الدقائق الأخيرة في الأنكل غادر على أثرها ودية الفريق أمس.

ويستعد الزمالك لمواجهة طنطا الجمعة المقبل، بالجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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التحرير

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