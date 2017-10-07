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تشكيل غانا لمواجهة أوغندا بتصفيات كأس العالم

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تشكيل غانا لمواجهة أوغندا بتصفيات كأس العالم تشكيل غانا لمواجهة أوغندا بتصفيات كأس العالم

التحرير

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كتب-كريم قماح:

أعلن جيمس كويسي، المدير الفني للمنتخب الغاني، عن تشكيلة فريقه لمواجهة أوغندا، والمقرر لها في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، لحساب منافسات الجولة الخامسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2018.

وجاء تشكيل منتخب غانا كالآتي:

حراسة المرمى: ريشارد أوفوري.

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خط الدفاع: أوباري - لامور - أمارتي - أبوكو.

خط الوسط: سارفو - إيبنزر أوفوري أكواه - يادوم - دنكان.

خط الهجوم: أشيمبونج - بارتي.

وتواجد جون أنطوي مهاجم المقاصة المعار من الأهلي على مقاعد بدلاء منتخب غانا أمام أوغندا.

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التحرير

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