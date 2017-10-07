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11 مصريًا بالدور الرئيسي لبطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش رجال

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11 مصريًا بالدور الرئيسي لبطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش رجال 11 مصريًا بالدور الرئيسي لبطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش رجال

التحرير

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كتب-كريم قماح

يقام اليوم السبت، الدور الرئيسي لبطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش رجال، التي تقام في الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر الجاري، بفيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويشارك 11 مصريًا في الدور الرئيسي حيث يقابل اليوم البطل المصري محمد الشوربجي نظيره الأسترالي كاميرون بيللي، ويقابل المصري محمد أبو الغار نظيره الفرنسي ماسيو كاستنية، وويواجه المصري طارق مؤمن نظيره الإنجليزي أدريان.

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كما يواجه المصري كريم فتحي نظيرة الأسكتلندي آلان كلاين ويقابل المصري فارس دسوقي نظيره الأمريكي كريس جوردن، ويقابل المصري مروان الشوربجي نظيرة القطري عبد الله التميمي.

وفي نهاية اليوم يواجه المصري عمر مسعد نظيره الإنجليزي كريس سيمبسون، كما يقابل المصري كريم عبد الجواد نظيره النيوزيلاندي بول كول، ويواجه المصري زاهد محمد نظيره الإنجليزي نيك ماثيو، والمصري علي فرج نظيره الفرنسي ليكا سرم، والمصري مازن هشام نظيره لاعب كولومبيا ميجال رودريجاز.

يذكر أن بطولة أمريكا المفتوحة هي من أفضل البطولات على أجندة الإسكواش، ويحرص اللاعبين على المشاركة بها.

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التحرير

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