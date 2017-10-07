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للمرافعة.. تأجيل محاكمة 14 متهما في "خلية عين شمس" لـ1 نوفمبر

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مصراوي Masrawy

للمرافعة.. تأجيل محاكمة 14 متهما في "خلية عين شمس" لـ1 نوفمبر

12:53 م السبت 07 أكتوبر 2017

كتب- عمرو علي:

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم السبت، تأجيل جلسة محاكمة 14 متهما بتكوين خلايا إرهابية بمنطقة عين شمس، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية عين شمس" لـ ١ نوفمبر، لمرافعة النيابة .

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية التي حملت رقم 398 لسنة 2015 أمن دولة، اتهامات الدعوة إلى أفكار متطرفة تتمثل في تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتكفير العاملين بالقوات المسلحة والشرطة واستهدافهم في عمليات عدائية، وتكفير المسيحيين واستحلال ممتلكاتهم ودمائهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت المهمة والحيوية التابعة للأجهزة الأمنية"، والدعوة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، وتكوين تنظيم إرهابي قائم على عدة خلايا عنقودية.

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