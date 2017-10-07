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سقوط تشكيل عصابي تتزعمه سيدة ببولاق

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مصراوي Masrawy

سقوط تشكيل عصابي تتزعمه سيدة ببولاق

12:50 م السبت 07 أكتوبر 2017

سقوط تشكيل عصابي تتزعمه سيدة ببولاق

أرشيفية

كتب-محمد الصاوي ومحمد شعبان:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم السبت، في ضبط سيدة و4 سائقين لتورطهم في اقتحام مسكن طالب، والاعتداء عليه وشقيقه والاستيلاء على مبالغ مالية.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغًا من "طالب وشقيقه وعامل لدى والدهما في وسائق " مفاده أنهم حال تواجدهم بشقة الأول، حضر 5 أشخاص بينهم سيدة وبحوزة اثنان منهم أسلحة بيضاء ولدى مقاومة الثالث لهم تعدى عليه أحدهم بالضرب، محدثًا إصابته بجرح قطعي باليد اليسرى، واستولوا على 5 الاف و150 جنيه، و200 ريال سعودي و3 هواتف محمول" وفروا هاربين.

توصلت تحريات فريق بحث قسم بولاق، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل سبق اتهامها في 3 قضايا و4 سائقين.

وعقب تقنين الاجراء ات، أمكن ضبطهم بأحد الأكمنة المعدة لهم وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقررت الأولى بقيامها برصد تحركات المبلغين لكونهم من قاطني المنطقة سكنها، وأنها اتفقت مع باقي المتهمين على سرقتهم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحاله اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

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مصراوي Masrawy

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