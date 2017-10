مكافأة مالية للاعبي أوغندا حال الفوز على غانا

التحرير

أعلن الاتحاد الأوغندي لكرة القدم، برئاسة موسيس ماجوجو، عن مكافآت مالية كبيرة قد تصل لـ 3000 دولار لكل لاعب في حال الفوز على غانا، في اللقاء الذي يجمعهما في الثالثة عصر اليوم، ضمن مُباريات الجولة الخامسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

وذكرت الصفحة الرسمية للاتحاد الأوغندي، على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، أن ماجوجو عقد اجتماعًا مع لاعبي المنتخب لدعمهم قبل اللقاء المصيري أمام غانا، ووعدهم بمكافآت مالية كبيرة في حال الفوز.

FUFA Pres @MosesMagogo promises a winning bonus of USD 3k to every @UgandaCranes player for a win against @ghanafaofficial .#MujjeTulumbe pic.twitter.com/F2XDOaAAwv

ويحتل المنتخب الأوغندي وصافة المجموعة الخامسة بـ7 نقاط خلف المنتخب المصري، الذي يحتل الصدارة بـ9 نقاط، ويُمني منتخب أوغندا النفس بالفوز على غانا التي تمتلك 5 نقاط في المركز الثالث، آمله في تعثر مصر أمام الكونغو، غدًا الأحد، لتخطف صدارة المجموعة.