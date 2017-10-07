مانشستر سيتي الأكثر تضررا من المباريات الدولية

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تمكن بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر يونايتد، في «الميركاتو» الماضي، من خلق تشكيل مميز للغاية من اللاعبين، ولكن لسوء حظه جميعهم من اللاعبين الدوليين وجميعهم ينافسون من أجل الوصول إلى مونديال روسيا 2018 رفقة منتخبات بلادهم.

ويمتلك السيتي في قائمته 15 لاعبًا دوليًا، وهو رقم كبير لا يعادله فيه بين أندية الدوري الإنجليزي سوى ليفربول.

ويقطع لاعبو مانشستر سيتي 106,873 ميل من أجل المشاركة مع منتخبات بلادهم في تصفيات المونديال خلال هذا الأسبوع، وسيعاني جوارديولا بالتالي في تجهيز اللاعبين بدنيًا من جديد قبل مواجهة ستوك سيتي في الدوري الإنجليزي يوم 14 من الشهر الجاري.

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وتوضح الصورة التالية المسافة التي سيقطها لاعبي «الست الكبار» في تصفيات المونديال، نقلًا عن صحيفة «ذا صن» البريطانية والتي تظهر أن مخيتاريان لاعب مانشستر يونايتد هو اللاعب الوحيد الذي سيخوض مباراة في قارة آسيا بمواجهة كازخستان بينما يقطع أنطونيو فالنسيا لاعب اليونايتد أيضًا أكبر مسافة والتي تصل 15,279 ميل.