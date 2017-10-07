مودريتش يرفض دعم مدرب منتخب كرواتيا

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أشار موقع «فور فور تو» إلى رفض متوسط ميدان ريال مدريد لوكا مودريتش، إظهار دعمه لمدرب منتخب كرواتيا، أنتي كاسيتش، عقب التعادل المخيب للأمال في تصفيات المونديال مع فنلندا بهدف لكل فريق.

وبدأت كرواتيا تصفيات المونديال بقوة من خلال الفوز بخمس مباريات من أول 7، قبل أن ينخفض مستوى الفريق لتحتل المركز الثاني في مجموعتها وبفارق نقطتين عن أيسلندا قبل جولة واحدة من النهاية.

وتسبب ذلك التعادل في تساوي كرواتيا وأوكرانيا في النقاط قبل صدامهما في الجولة الأخيرة، حيث يتأهل صاحب الصدارة مباشرة إلى المونديال بينما يخوض صاحب المركز الثاني الملحق.

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وعند سؤال مودرتيش عن ما إذا كان اللاعبون يدعمون كاسيتش، قال مودريتش "ماذا نفعل الآن؟ بدأنا معه وبات لزامًا علينا الإكمال معه.. كل شيء كان على أفضل ما يرام حتى مباراة أيسلندا ولكن بات الوضع كارثي للغاية ولكن لا يزال أمامنا فرصة لتصحيح المسار".

وقال مودريتش الذي خاص مباراته رقم 100 مع كرواتيا، إن الأمر الذي تغير هو أن منتخب بلاده أراد تعقيد مسارهه إلى المونديال.

وأضاف مودريتش، أنه من الصعب تصديق أن كرواتيا تعاني أمام فرق مثل فنلندا وكوسوفو وهي منتتخبات كانت كرواتيا تهزمهم في السابق بسهولة شديدة.