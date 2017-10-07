" توليد الدولارات " حيلة أفريقيين للنصب على المصريين في النزهة

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة، القبض على تشكيل عصابي أفريقي، مكون من تاجر نيجيري، وطالب تشادي، تخصص في النصب على المواطنين بدعوى "توليد الدولارات"، وتمكنا من الاستيلاء على نحو ربع مليون دولار منهم.

وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة النزهة، أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام كل من " عمر محمد جالاديما "55سنة تاجر نيجيري الجنسية"، مقيم بدائرة القسم، و"عبد الرحيم لسماحي إبراهيم الدليل "20سنة طالب تشادي الجنسية"، مقيم بذات العنوان، وله عنوان أخر بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما، تخصص نشاطه الإجرامي في النصب علي المواطنين بأسلوب "توليد الدولارات"، بعد إيهامهم بقدرتهما علي تحويل الأوراق السوداء إلى دولارات، باستخدام مواد كيمائية، واتخاذهما من شقة سكنهما، وكرا لاستدراج ضحاياهما والاستيلاء على أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، تم إعداد عدة أكمنة بأماكن ترددهما، أسفرت إحداها عن ضبطهما، وبتفتيش شقتهما عثر بداخلها على 245 ألفا و200 دولار، و39 ألف شلن أوغندي، وصندوق صاج مقاس 80× 60× 40 سم، و4 قطع حديدية مستطيلة الحجم تستخدم في تصنيع الدولارات، وختم خشبي دائري ببصامة حمراء اللون و4 هواتف محمولة مختلفة الأنواع.

وبمواجهتهما بما ورد من معلومات، وما أسفرت عنه التحريات، أيداها واعترفا بالنصب على المواطنين باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.