بدء محاكمة المتهمين بـ"رشوة إيجوث"

كتب -صابر المحلاوي:

بدأت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، مُحاكمة 5 متهمين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة إيجوث".

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الأول، أنه بصفته موظفا عموميا "العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق- إيجوث" طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ لنفسه المبالغ المالية موضوع الاتهام، من المتهمين الثلاثة مقدمي الرشاوى،كما أسندت النيابة إلى المتهمين الثلاثة مقدمي الرشاوى، أنهم قدموا رشوة لموظف عمومي، لأداء عمل من أعمال وظيفته.

في حين أسندت إلى المتهم الأخير أنه توسط في تقديم رشوة لموظف عمومي. وتبين من التحقيقات أن المتهم الأول (ممدوح رطب) طلب رشاوى مالية في 3 وقائع مختلفة، قيمتها الإجمالية نحو 5 مليون جنيه.