ضبط 6 طن زيت طعام فاسد داخل مخزن بدار السلام

كتب- فتحي سليمان وسامح غيث:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، في ضبط صاحب مخزن لحيازته كميات كبيرة من زيوت الطعام السابق استخدامها بالمصانع، بقصد إعادة تكريرها والتصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة دار السلام مفادها، أن "طلعت م"54 سنة، صاحب مخزن زيوت، يحوز كميات كبيرة من زيوت الطعام السابق استخدامها بالمصانع بالمخزن ملكه بقصد إعادة تكريرها والتصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

باستهداف المخزن المشار إليه أمكن ضبطه وعثر بداخل المخزن على "6 طن زيت طعام معبأة داخل 3 فناطيس كبيرة الحجم ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي وبدون مستندات".

بمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد إعادة تكريرها وإعادة طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبدالعال مدير أمن القاهرة للنيابة العامة التي تولت التحقيق .