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"المحافظين" يعلن إصدار وثيقة حقوق كبار السن

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مصراوي Masrawy

"المحافظين" يعلن إصدار وثيقة حقوق كبار السن

12:38 م السبت 07 أكتوبر 2017

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كتبت- أسماء يحيى:

تصوير محمود بكار:

نظم حزب المحافظين، اليوم السبت، مؤتمرا صحفيا بمقر الحزب للإعلان عن مشروع الوثيقة المصرية لحقوق كبار السن.

وكانت مؤسسة كيمت للرعاية الصحية، المشهرة برقم 685 لسنة 2014، أعدت مشروع مسودة الوثيقة، من خلال دعوة المختصين والمهتمين بقضايا كبار السن، وتم تشكيل لجنة تنفيذية ﻹعداد وصياغة مشروع مسودة الوثيقة المصرية لحقوق كبار السن، وذلك استنادا للمادة 83 من الدستور المصري والاتفاقيات والمواثيق الدولية.

ومن جانبه أوضح اللواء محمد سلطان، عضو جمعية الصديق للتنمية المجتمعية، أن مجلس ادارة الجمعية وافق بالإجماع على التعاون مع مؤسسة كيمت، وأن تكون الجمعية الراعي الرئيسي للوثيقة، مؤكدا أنه سيتم تقديم الدعم المادي وفقا للوائح والقوانين لتفعيل موضوع الوثيقة.

وفي سياق متصل، قال جميل عبيد، رئيس مؤسسة كيمت للرعاية الصحية، إن المؤسسة تهتم بكافة فئات المجتمع إلا أن كبار السن ينالوا اهتمام خاص نظرا ﻷن عددهم يتجاوز 7 مليون، لافتا إلي أن أخطر الفئات التي يجب أن يتم الاهتمام بها هي كبار السن الذين يقيمون بمفردهم.

ووجه رئيس مؤسسة كيمت، خلال حديثه اليوم بالمؤتمر الصحفي، الشكر للدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي لقبولها المسودة المقترحة للوثيقة.

جدير بالذكر أن مؤسسة كيمت تنظم احتفالية يوم الخميس الموافق 19 من الشهر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساء، بقاعة النيل بالمركز الكاثوليكي للسينما بشارع محمد فريد أمام بنك ، لعرض بنود مسودة الوثيقة، وتكريم بعض الرواد في المجال العام. ​

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