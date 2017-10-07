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موانئ بورسعيد تستقبل 23 سفينة حاويات وبضائع

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مصراوي Masrawy

موانئ بورسعيد تستقبل 23 سفينة حاويات وبضائع

12:56 م السبت 07 أكتوبر 2017

موانئ بورسعيد تستقبل 23 سفينة حاويات وبضائع

موانئ بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم السبت، أنها تعمل بشكل طبيعي وإجمالي الحركة 23 سفينة.

وأشارت في بيان لها إلى أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينتي حاويات ومغادرة سفينتين وموجود على الأرصفة سفينة حاويات، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات، وسجل الميناء أيضًا دخول سفينتين بضائع عامة ومغادرة سفينة بضائع عامة وموجود على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة، بينما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة سفينة وموجود على الأرصفة 6 سفن حاويات ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.

وأكدت أنه جار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة، لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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