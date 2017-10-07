أخبار عاجلة

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محافظ سوهاج: نقل مستشفى الصدر إلى المقر الجديد بجزيرة شندويل

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محافظ سوهاج: نقل مستشفى الصدر إلى المقر الجديد بجزيرة شندويل

12:52 م السبت 07 أكتوبر 2017

  • عرض 3 صورة

    51b0c35561.jpg

  • عرض 3 صورة

    8decfbd8ab.jpg

  • عرض 3 صورة

    7751ad6ee8.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. 150 طالبا يشاركون في معسكر داخلي لتجميل جامعة أسوان

الألبوم التالى

بالصور.. 150 طالبا يشاركون في معسكر داخلي لتجميل جامعة أسوان

سوهاج- عمار عبد الواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج انتهاء إجراءات نقل مستشفى الصدر بسوهاج من موقعه القديم بمستشفى تكامل تونس، إلى الموقع الجديد بمستشفى جزيرة شندويل المركزي.

وأوضح المحافظ، أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تشغيل المستشفى بنجاح وتقديم الخدمة الطبية بصورة لائقة للمواطنين، حيث تشكلت لجنة من وكيل وزارة الصحة وتفتيش الصيدلة والتفتيش المالي والإداري والشئون القانونية بمديرية الصحة، لمتابعة إجراءات تشغيل مستشفى الصدر بمقرها الجديد والتأكد من تنفيذ تعليمات الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة وتحسين مستوى الخدمات الطبية ورفع معدلات الأداء بالمستشفى لصالح المرضى المترددين عليها , والإشراف على عملية نقل الأدوية والمستلزمات الطبية والتجهيزات من مستشفى تكامل تونس إلي المقر الجديد للمستشفى بجزيرة شندويل.

وأضافت الدكتورة رفيدة سلطان، وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن إجراءات نقل مستشفى الصدر للمقر الجديد قد جرت بمشاركة جميع الإدارات الفنية والمالية والإدارية بمديرية الصحة، مضيفة أن تلك الإجراءات تمت دون توقف أو تعطيل للخدمات بمستشفى جزيرة شندويل.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تنفيذ سوق الجملة المطور بمدينة سوهاج الجديدة بإجمالي 351 محلا

    أخبار

  • محافظ سوهاج: إزالة وتطوير جميع المناطق والأسواق العشوائية قبل يونيو

    أخبار

  • المنطقة الجنوبية العسكرية توزع مقاعد وكشاكيل على طلاب مدارس بسوهاج

    أخبار

  • الجمعة المقبلة.. تسيير قافلة طبية مجانية بالتعاون مع جمعية "رسالة"

    أخبار

إعلان

97d7c6407a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان

ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان