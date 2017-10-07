محافظ سوهاج: نقل مستشفى الصدر إلى المقر الجديد بجزيرة شندويل

سوهاج- عمار عبد الواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج انتهاء إجراءات نقل مستشفى الصدر بسوهاج من موقعه القديم بمستشفى تكامل تونس، إلى الموقع الجديد بمستشفى جزيرة شندويل المركزي.

وأوضح المحافظ، أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تشغيل المستشفى بنجاح وتقديم الخدمة الطبية بصورة لائقة للمواطنين، حيث تشكلت لجنة من وكيل وزارة الصحة وتفتيش الصيدلة والتفتيش المالي والإداري والشئون القانونية بمديرية الصحة، لمتابعة إجراءات تشغيل مستشفى الصدر بمقرها الجديد والتأكد من تنفيذ تعليمات الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة وتحسين مستوى الخدمات الطبية ورفع معدلات الأداء بالمستشفى لصالح المرضى المترددين عليها , والإشراف على عملية نقل الأدوية والمستلزمات الطبية والتجهيزات من مستشفى تكامل تونس إلي المقر الجديد للمستشفى بجزيرة شندويل.

وأضافت الدكتورة رفيدة سلطان، وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن إجراءات نقل مستشفى الصدر للمقر الجديد قد جرت بمشاركة جميع الإدارات الفنية والمالية والإدارية بمديرية الصحة، مضيفة أن تلك الإجراءات تمت دون توقف أو تعطيل للخدمات بمستشفى جزيرة شندويل.